Wirtschaft Drei Viertel der Unternehmen nutzen Soziale Medien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland ist in den Sozialen Medien aktiv. 77 Prozent der Unternehmen haben mindestens einen Account bzw. ein Profil in einem Sozialen Netzwerk, im Schnitt ist jedes Unternehmen bei vier Plattformen registriert, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervorgeht.



Dabei gilt: je größer die Unternehmen, desto größer der Anteil an Nutzern. Mit 97 Prozent sind fast alle Unternehmen ab 500 Beschäftigten dort vertreten, bei Unternehmen zwischen 100 und 499 Mitarbeitenden sind es 82 Prozent und bei kleineren Unternehmen zwischen 20 und 99 Mitarbeitenden 75 Prozent. Xing und Facebook sind die meistgenutzten Netzwerke, fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) ist jeweils hier präsent. Dahinter folgen YouTube (40 Prozent) und LinkedIn (39 Prozent).