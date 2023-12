"Amazon ist auf dem besten Weg, im Jahr 2023 Werbeeinnahmen in Höhe von 46,5 Milliarden US-Dollar zu generieren, und wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um weiterhin einen Anteil an den globalen digitalen Werbeausgaben über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übernehmen", zitiert Barron‘s die Analysten aus einem Bericht mit dem Titel "Still Day One for Amazon Ads; The Everything Stock". Sie fügten hinzu, dass die "Werbemöglichkeit noch in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung ist."

In Kombination mit dem organischen Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) des Unternehmens und dem Anstieg der Werbung auf den Plattformen biete dies "eine nachhaltige Basis für ein Wachstum der Werbeeinnahmen, das deutlich über der GMV-Wachstumsrate des Kerngeschäfts des Einzelhandels liegt".