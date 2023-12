Boom bei Aktien von Rüstungsunternehmen

Wenn es woanders auf der Welt so richtig scheppert und knallt, freuen sich traditionell Rüstungskonzerne und ihre Anleger: Krieg und andere geopolitische Krisen bedeuten immer auch höhere Einnahmen für Rüstungs- und Waffenkonzerne. Laut CNBC profitieren Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen von den Gesamtausgaben für Aufträge, die laut dem Nachrichtenportal bereits im Zeitraum 2017 bis 2020 deutlich von 373,5 Milliarden US-Dollar auf 448,9 Milliarden US-Dollar gestiegen sind.

Da lässt sich auch Deutschland nicht lumpen, Tendenz steigend: Im Jahr 2021 betrugen die Ausgaben für Rüstung noch 46,93 Milliarden Euro, mittlerweile liegen sie bei rund 50,12 Milliarden Euro. Das freut heimische Rüstungskonzern wie Rheinmetall. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine ist der Aktienkurs in die Höhe geschnellt: Ende Februar 2022 lag er noch bei knapp 90 Euro. Heute notiert er bei 284 Euro und damit rund 215 Prozent im Plus. Die bei Marketscreener vertretenen Analysten sehen zudem weiter Luft nach oben, schließlich haben Kriege und Krisen Dauerkonjunktur: Das mittlere Kursziel liegt bei rund 342 Euro. Das geschätzte KGV für 2023 bei 21.