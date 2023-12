Mitarbeiter belohnen, aber richtig - Experte verrät, was Handwerksbetriebe bei der Mitarbeiterbelohnung falsch machen (FOTO)

Güglingen (ots) - Belohnung ist das Bedürfnis nach Anerkennung und

Wertschätzung. Dabei handelt es sich um ein psychologisches Grundbedürfnis, das

alle Menschen in sich tragen. Da Bedürfnisse sehr individuell sind, müssen

Handwerksbetriebe auch individuell auf diese eingehen. Oft sieht man in

Unternehmen allerdings die folgende Situation: Besonders zur Weihnachtszeit

packt viele Verantwortliche die Motivation, ihren Mitarbeitern zu sagen, welche

tollen Leistungen sie das ganze Jahr über erbracht haben. Von Weihnachtskarten

über Präsente bis hin zu lobenden Worten wird dann viel unternommen.



Die anderen 11 Monate scheinen viele Betriebe jedoch zu vergessen. Eine solche

Vorgehensweise trägt eher zur Demotivation der Mitarbeiter bei. Denn erhalten

Mitarbeiter das ganze Jahr über keine Wertschätzung, bringt es auch nichts, das

kurz vor Weihnachten noch "reparieren" zu wollen. Es ist demnach von großer

Bedeutung, die Leistung der Mitarbeiter regelmäßig zu thematisieren. Doch

Belohnung ist nicht gleich Belohnung. Es kommt viel mehr darauf an, wie diese

ausgedrückt werden. Die folgenden Punkte sollten Betriebe berücksichtigen: