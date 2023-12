Perfekte Kombination aus Technologie und Gastfreundschaft PUDU revolutioniert das Hotelerlebnis mit intelligenten Robotiklösungen

SHENZHEN,China (ots/PRNewswire) - Pudu Robotics (https://www.pudurobotics.com/)

("PUDU"), der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Servicerobotern,

bringt mit seinen innovativen Robotiklösungen frischen Wind in die Hotelbranche.

Für Hotels war es schon immer eine Herausforderung, die Servicequalität

kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu

kontrollieren. Gleichzeitig hat sich in der Ära der digitalen Transformation in

allen Sektoren die Aufrechterhaltung einer Balance zwischen Automatisierung und

menschlicher Interaktion als eine Kunst des Managements herauskristallisiert.

Die fortschrittliche Robotertechnologie von PUDU steht an vorderster Front bei

der Lösung dieser Probleme und vereint die Effizienz der Robotik mit der Wärme

menschlicher Interaktion.



Kürzlich wurden PUDU Roboter im Parkhotel, einem familiengeführten Hotel im

Zentrum von Eisenstadt in Österreich, eingeführt, um Dienstleistungen für seine

Gäste zu erbringen. "Wir sind die Ersten, die solche Roboter im Burgenland, dem

östlichsten Bundesland Österreichs, einsetzen", sagte Michael Novak, Direktor

des Parkhotel. BellaBot, KettyBot, HolaBot, FlashBot und PUDU CC1 wurden

strategisch im gesamten Hotel eingesetzt, um verschiedene Funktionen zu

erfüllen.