AV-Comparatives, eine unabhängige Autorität auf dem Gebiet der IT-Security, freut sich, die Veröffentlichung seiner bisher umfassendsten Bewertung von Enterprise Security Solutions bekannt zu geben. Dieses einjährige Review umfasst ein breites Spektrum an Produkten, darunter Endpoint-Protection, Endpoint Detection and Response (EDR) und Extended Detection and Response (XDR).

Der Review ist eine wichtige Ressource für Chief Information Security Officers (CISOs) und IT-Fachleute. Er liefert wichtige Daten, um fundierte Entscheidungen über die Auswahl von IT-Security-Lösungen für ihre Operationen im Jahr 2024 zu treffen. Die detaillierte Transparenz und Klarheit dieser Analyse hilft dabei, die robuste Performance der verschiedenen Lösungen zu verstehen.

Das Ziel des Reviews ist es, einen gründlichen und präzisen Einblick in die Funktionalität und Performance dieser Security-Produkte zu geben. Gestützt auf ein Jahr Langzeittests steht unsere Analyse als Leuchtturm für Zuverlässigkeit und Konsistenz in der sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitslandschaft für Unternehmen.

Bezeichnenderweise geht die Bewertung von AV-Comparatives einen Schritt weiter als analoge Plattformen wie die MITRE Enginuity-Tests und bietet eine vollständigere und umfassendere Analyse von Security-Produkten durch die Untersuchung ihrer komplexen Funktionalitäten und technischen Aspekte. Dies unterstreicht das Engagement von AV-Comparatives für sein unabhängiges Mandat und unterstreicht seine Kompetenz in diesem Bereich.

Wir sind überzeugt, dass unsere neueste Publikation ein unschätzbares Werkzeug für alle IT-Experten ist, die sich in der komplizierten und schnelllebigen Welt der IT-Sicherheit von Unternehmen bewegen. Die Wahl Ihrer Security-Lösung ist eine wichtige Entscheidung - lassen Sie sich von AV-Comparatives den Weg zu einer fundierten Wahl weisen.