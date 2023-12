Die Aktie des kanadischen Explorationsunternehmens Neotech Metals, welches die Schürfung seltener Erden anstrebt, kann erst seit Ende November an deutschen Börsen gehandelt werden und entwickelte sich schnell zum Liebling deutscher Aktionäre. So kletterte der Kurs in nur wenigen Tagen um mehrere hundert Prozent, was der Tatsache geschuldet war, dass Neotech Metals mit dem Erwerb von Ländereien direkt neben denen des etablierten Explorateurs Defense Metals geworben hatte.

Diese Werbestrategie wurde dem Unternehmen nun zum Verhängnis, da die kanadische Börsenaufsicht hierin einen irreführenden Vergleich zu dem weitaus fortgeschritteneren Projekt von Defense Metals sah und daraufhin am 20.12. eine Aussetzung des Handels bis zum 08.01.24 verfügt hatte. Hier einige Stimmen zu den aktuellen Entwicklungen aus dem Neotech Metals Forum:

Majaboehl wurde kalt erwischt:

Hallo alle zusammen. Hat jemand aktuell auch das Problem, dass er Neotech Metals nicht mehr verkaufen kann? Gestern hatte ich einen StopLoss bei 2,50 Euro gesetzt, der wurde ignoriert und seit heute morgen lehnt die Börse meine Order ab. Zumindest wird mir das von meinem Broker angezeigt.

Da ich noch nicht lange Trade, würde ich mich freuen, wenn jemand Antworten hat.

2to3 kennt sich mit der Börse aus:

Die Halts die Tage waren zu begründen mit den großen Kurssprüngen nach oben bzw. unten. Ganz normale börsliche Regulären. Aktuell haben wir vielleicht eine Kapitalerhöhung? Ich wäre hier vorsichtig...

Möchte keine Werbung machen, aber ja, Defense Metals zieht nach und dort ist das Delta noch deutlich höher als hier, insbesondere, sollte der Halt eine Kapitalerhöhung bedingen.

MonoInc sieht die Lage nüchtern:

Bei diesem [Unternehmen] hier ist Vorsicht angebracht. Streng genommen haben die einige Ländereien gekauft, auf denen alte Bohrdaten existieren. Die werden momentan analysiert. Mehr nicht. Das Ganze ist nur die Vorbereitung für die Exploration nächstes Jahr.

Als Aktionär kannst Du hier dann eine erste Wette abschließen, ob sie gute Treffer haben oder nicht. Wenn ja, treibt es den Kurs zu ersten Wellen. Von Produktion zu sprechen, sind wir momentan viel zu weit weg.

nicolani hat eine klare Empfehlung:

Wer hier drin ist, sollte sich schnellstmöglich verabschieden, eine gepushte Nullnummer!

Mit fast 200 Beiträgen seit letztem Montag in "Reibkuchens-Goldforum" bleibt Gold weiterhin ein heißes Thema der wO-Community. Dies ist wenig verwunderlich, da sich Gold im Jahr 2023 als zuverlässige Anlage erwiesen hat und die Nachfrage nach dem stabilen Wertspeicher infolge der aktuell hohen Inflation, sowie der Polykrise ungebrochen hoch ist. Hier einige Kommentare aus der wO-Community zur Kapitalanlage in Gold:

Laut Goldforall ist vieles möglich:

Grundsätzlich ist die Erhaltungswartung und die Ziele einer Goldrallye bei der Mehrheit gesunken.



Hätte man mich vor wenigen Jahren gefragt, welches Potenzial Gold nach Auflösung der "Cup with a Handle" Formation nach oben hat, dann hätte ich die Tassentiefe benannt. Also grob 1000 Dollar. Nach Überwindung der 2070 Dollar also ein Anstieg bis 3000 Dollar. Natürlich nicht komplett steil.



Heute auf gab es auf Goldseiten auch ein Artikel, der behauptet, dass der faire Goldwert nach US-Geldmenge bei 2900 Dollar zu suchen wäre. Alles möglich, über viele Monate… aber ein Ausbruch aus der Formation muss schon deutlich steiler sein. Schwer zu glauben. Genauso wenig kann ich mir aber auch ein Scheitern der Formation vorstellen und Ziele unter Gold 1700…

Keilfleckfarbe sieht nur ein Problem:

Das einzige Problem für Gold, das ich sehe, ist SILBER! Wie kann Gold stark steigen und Silber steigt nicht mit? Silber ist der ganz große Bremser, es war noch nie so, dass Gold stark stieg und Silber unten faul am Boden lag. Silber sollte also endlich mal über die 25/26 $ ausbrechen.

Wir müssen erstmal die 2100 $ nach oben durchbrechen, dann sollte es abgehen bei Gold. Ja, das glaube ich.

Alles eine Frage der Wahrscheinlichkeiten laut Goldforall:

Alles hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Dass Gold irgendwann mal verboten wird liegt vielleicht bei 5-50 Prozent. Das unsere Kinder das noch erleben vielleicht bei 1-5 Prozent, dass wir das erleben vielleicht bei 0,01-0,1 Prozent. Sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist eine Anhebung der Abgeltungssteuer auf 35-40 Prozent für Aktiengewinne.

Goldroller vertraut auf Chartanalyse:

Denke es dauert nicht mehr lange bis der massive Abverkauf kommt. Die 1600 werden wir bald wieder sehen dann kann man nur hoffen das die 1600 Dollar halten, Elliott -Wellen zeigen es zu fast 100 %.

Elisifee kennt seine Pappenheimer:

Wer in sein Geld in Gold anlegt, ist Warren Buffett zufolge kein Investor, sondern ein Spekulant.

Würde mal sagen, den meisten ist nicht bewusst, dass das „Orakel von Omaha“ nicht nur durch seine Buy-and-Hold-Strategie vermögend wurde, sondern auch durch seinen regen Optionshandel. Also in meinen Augen ist er sogar ein Zocker.

Auch Kryptowert versetzte die wO Community in Aufregung. Nachdem sich der Kurs der Advanced Blockchain AG aus Berlin in dieser Woche nahezu verdoppeln konnte, herrscht in der ABAG Diskussion eine Mischung aus Skepsis und Erleichterung.

Der starke Kursanstieg geht auf eine aktuelle Presseerklärung der ABAG zurück, in der ein tägliches Handelsvolumen des, von der ABAG entwickelten, NEON-Tokens von über 11 Millionen US-Dollar, sowie ein All-Time-High des Tokenkurses vermeldet wurde. Hier einige Stimmen dazu aus der wO-Community.

Aufschwungost hält sich mit der Begeisterung noch zurück:

Bei 10-fachen Umsätzen würde ich mich freuen, so ist das nur Taschengeld-Geschiebe.

darauf Paxtron14:

Trotzdem wird sich das in der Bewertung der ABAG niederschlagen! Der Markt nimmt es jedenfalls positiv auf. Dies wird uns helfen endlich wieder in normale Bereiche der Bewertung zurückzukehren.



Mir kommt es langsam so vor, als liegt hier ein Short Squeeze vor. Lange wurde verkauft, über ein extrem langen Zeitraum, eigentlich unüblich für ein Short Squeeze. Diese weihnachtsliche Bescherung haben wir uns verdient.

Für PersonX ist es noch ein weiter Weg:

Ich brauche nochmal 100% um grün zu sein.

Smartcash ist vorsichtig optimistisch:

Leider bleiben diese Geschmäckle und die Intransparenz. War nicht einfach immer wieder mal um 3 Euro nachzukaufen, aber jetzt sieht es ganz gut aus. Der Laden müsste heute deutlich mehr wert sein als damals als er noch bei 16-20 Euro notierte.

Moneymakerzzz rechnet fest mit einem baldigen Rücksetzer:

Frustrierte gibts hier ja genug und auch Überzeugungstäter, die um die 3 Euro munter gekauft haben und sicher nach 80% in einer Woche auch Gewinne mitnehmen werden...

Autor: Hardy Schilling, Head of Community