Wedbush-Analyst Dan Ives hat sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 310 auf 350 US-Dollar angehoben und sein Outperform-Rating bekräftigt. Im Mittelpunkt von Ives' These steht die Annahme, dass der Marktanteil von Tesla bei Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 wahrscheinlich steigen wird, auch in China, während sich die Margen – die aufgrund von Preissenkungen unter Druck stehen – stabilisieren. Wedbush ist auch optimistisch, dass sich Teslas Fähigkeiten im Bereich Full Self-Driving durch die Aufrüstung seiner Technologie für Künstliche Intelligenz weiter verbessern werden. "Wir sehen Tesla dort, wo Apple im Zeitraum 2008/2009 war", zitiert Barron‘s Ives. "Tesla wird trotz wachsender Skepsis im Jahr 2024 die Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichen."

Auch Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest hat kürzlich ihre Beteiligung an Tesla verstärkt, das erste Mal seit Ende April. Ark Invest sicherte sich am Mittwoch 111.387 Tesla-Aktien, wie aus einer täglichen Mitteilung über ihre Handelsaktivitäten hervorgeht. Mit einem Schlusskurs von 247,14 US-Dollar investierte Cathie Wood somit ungefähr 27,53 Millionen US-Dollar in diese Aktien. Tesla ist jetzt die drittgrößte Position in Akrs Innovation Fonds mit einer Gewichtung von 7,33 Prozent, hinter Roku mit 8,99 Prozent und Coinbase mit 11,14 Prozent.

Aber nicht alle an der Wall Street sind bullish. Der Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets hat seine Schätzungen für die Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal gesenkt und auf ein Abwärtsrisiko für die Konsenserwartungen hingewiesen – eine marktbewegende Kennzahl. RBC bewertet Tesla mit Outperform und einem Kursziel von 300 US-Dollar.

Laut Marketscreener bietet die Tesla-Aktie ein Abwärtspotenzial von über sieben Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Das durchschnittliche Rating lautet Halten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion