Köln (ots) -- Als rein elektrisches Topmodell von Europas meistverkaufterTransporter-Baureihe überzeugt der Ford E-Transit Custom mit hoherLeistungsfähigkeit und großer Vielseitigkeit- Integrierte Ford Pro Lade- und Software-Optionen erleichtern kleinen undmittleren Unternehmen den Einstieg in die Elektromobilität- Zweijährige Service-Intervalle ohne Kilometerbegrenzung, KI-gestützteSpracherkennung "Alexa Built-in" und praktisches Mobile-Office-Paket mitneigungsverstellbarem Lenkrad- Vielseitige Transit Custom-Familie in fünf Ausstattungslinien, mitPlug-in-Hybridtechnologie und Allradantrieb so variantenreich wie nie zuvor- Ebenfalls bestellbar: Rein elektrischer E-Tourneo Custom Bus mit bis zu neunSitzplätzen rundet zeitgleich die Produktpalette der Modellreihe abFord Pro nimmt ab sofort Bestellungen für den neu entwickelten E-Transit Custom*entgegen. Die rein elektrische Variante von Europas meistverkaufterTransporter-Baureihe1 und erst kürzlich in der Dieselvariante zum "InternationalVan of the Year" (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/11/23/doppelsieg-fuer-ford-pro--neuer-ford-transit-custom-zum-transpor.html)gekürten Ford Transit Custom rückt an die Spitze der vielseitigstenProduktpalette, die Ford je in diesem Segment angeboten hat. Zeitgleich öffnetder Hersteller auch die Orderbücher für den ebenfalls neuen E-Tourneo Custom*für bis zu neun Personen. Ford bietet beide Custom-Versionen zudem mitunterschiedlich starken EcoBlue-Dieselmotorisierungen sowie als Benziner mitPlug-in-Hybridtechnologie an.Der neue E-Transit Custom erleichtert speziell kleinen und mittleren Unternehmen(KMU) den Einstieg in die Elektromobilität - sie machen 99 Prozent allerGewerbeanmeldungen in Europa aus. Er ist vollständig in das vernetzte Ford ProÖkosystem eingebunden, das mit fortschrittlichen Lade-, Service- undSoftware-Angeboten die Betriebs- und Einsatzkosten des lokal emissionsfreienTransporters spürbar senken kann. Hinzu kommen zahlreiche Features und digitaleLösungen, die den Arbeitsalltag des Fahrers erleichtern. Die Bandbreite reichtvom Mobile-Office-Paket mit innovativer Lenkradverstellung, die das Lenkrad ineinen praktischen Pausen- und Arbeitstisch verwandelt, bis zu FordPower-Up-Updates. Sie aktualisieren die Software unterschiedlicherFahrzeugmodule drahtlos "over the Air" und erübrigen so zeitraubendeWerkstattbesuche. Ebenfalls an Bord: der Spracherkennungs-Assistent "AlexaBuilt-in"2, eine hochmoderne Anwendung aus dem Bereich der KünstlichenIntelligenz (KI)."Die hart arbeitenden Gewerbetreibenden und kleineren Unternehmen sind die