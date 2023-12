Wirtschaft EZB-Direktorin Schnabel hält an Inflationsziel von zwei Prozent fest

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - EZB-Direktorin Isabel Schnabel will am anvisierten Inflationsziel festhalten. "Wir sind erst zufrieden, wenn die Inflation nachhaltig auf zwei Prozent fällt", sagte Schnabel der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe).



"Wir haben nicht die geringste Absicht, unser Inflationsziel von zwei Prozent anzutasten." Die Inflationsrate in der Eurozone betrug im November 2,4 Prozent, nachdem die Preise in den vergangenen drei Jahren massiv angestiegen waren. "Natürlich sind die Preise immer noch höher als vor der Pandemie. Diesen Preisanstieg kann die Geldpolitik nicht ungeschehen machen", sagte Schnabel.