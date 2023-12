Umfrage Deutsche Unternehmen holen "beim Stand der Technik in der IT-Sicherheit" auf (FOTO)

Jena (ots) - Wie gut sind deutsche Unternehmen mit dem "Stand der Technik in der

IT-Sicherheit" vertraut? Dieser Frage ging das Meinungsforschungsinstitut YouGov

im Auftrag des IT-Sicherheitsherstellers ESET nach. Die Ergebnisse zeigen, dass

viele Unternehmen die Lage erkannt haben, aber in der Umsetzung noch deutlich

Luft nach oben besteht. Auch wenn 85 Prozent der Befragten angaben, den Begriff

zu kennen, so sind doch kaum mehr als die Hälfte komplett richtig informiert.

Insgesamt geben große Unternehmen ein deutlich besseres Bild ab als kleinere

oder inhabergeführte. Interessant: Der Stand der Technik in der IT-Sicherheit

scheint keine Chefsache zu sein.



Stand der Technik ist kein Marketingbegriff