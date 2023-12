Legible veröffentlicht weltweit ersten KI-gestützten eBook-Klassiker

Vancouver (British Columbia), den 22. Dezember 2023 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier der digitalen Buchbranche, freut sich, mit der Veröffentlichung von A Christmas Carol AI (https://legible.com/christmas-carol-ai) zur Weihnachtszeit den ersten einer Reihe von weltweit einzigartigen interaktiven KI-Klassikern auf den Markt zu bringen. Das nächste eBook der Reihe, Animal Farm AI, wird im Januar 2024 erscheinen - danach folgen monatliche Veröffentlichungen von KI-gestützten Klassikern.

Diese innovative Reihe, die exklusiv bei Legible verfügbar ist und für Mitglieder des Mitgliedschaftsdienstes Legible Unbound enthalten ist, setzt einen neuen Standard für immersive literarische Erlebnisse und ermöglicht es den Lesern, direkt im eBook in einen Dialog mit den Figuren des Buches zu treten, die Handlung zu erörtern, differenzierte Fragen zu stellen und Ideen zu erkunden.

„Wir freuen uns, der Welt diese interaktiven KI-Klassiker vorzustellen“, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. „Ich entwickle seit 25 Jahren eBooks und so etwas ist noch nie für ein globales Publikum gemacht worden. Mit der Einführung dieser KI-Klassiker auf unserer Plattform erleben wir die Geburt einer neuen Ära des Verlagswesens, sowohl in puncto innovative (und ethische) Nutzung von KI in einem vollwertigen eBook als auch in puncto der Legible-Plattform, auf der dieser Titel aufscheint und die den Weg für Verlage aufzeigt, innovativ zu sein und dennoch an einen internationalen Massenmarkt verkaufen zu können. Diese neue Art des Geschichtenerzählens steht im Einklang mit unserer Mission, das Lesen für ein globales Publikum attraktiver und zugänglicher zu machen und unseren Unbound-Mitgliedern jeden Monat einen Mehrwert zu bieten.“

Die bahnbrechende Technologie von Legible nutzt künstliche Intelligenz, um Charaktere zum Leben zu erwecken, den Lesern ein neues Maß an Interaktivität sowie Einbindung zu bieten und die Art und Weise, wie Literatur genossen und geschätzt werden kann, neu zu gestalten. Zu den wesentlichen Merkmalen der KI-gestützter Klassiker-Reihe von Legible zählen: