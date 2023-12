50 Jahre Firmen- und Erfolgsgeschichte! / Rutronik feierte das Jubiläumsjahr 2023 national und international (FOTO)

Ispringen (ots) - Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH feiert in diesem

Jahr ihr 50-jähriges Bestehen (https://www.rutronik.com/de/50-jahre) .

Anlässlich dieses runden Jubiläums fanden rund um den Globus Feierlichkeiten

statt. Nach den ersten Veranstaltungen in Singapur und Florida Ende Oktober und

Anfang November folgte am 24. November 2023 die große Jubiläumsfeier im

CongressCentrum Pforzheim (CCP)

(https://www.facebook.com/photo/?fbid=846915890775180&set=pcb.846916310775138) .

Insgesamt 800 Mitarbeitende aller deutschen Standorte nahmen daran teil, um

gemeinsam auf die bewegte Geschichte des Unternehmens zurückzublicken, das heute

einer der größten und weltweit führenden Broadline-Distributoren für

elektronische Bauelemente ist.



Rutronik blickt auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung zurück





Das 50-jährige Firmenjubiläum von Rutronik gab den Anlass, um im Rahmen einesabwechslungsreichen Abends gemeinsam mit den Mitarbeitenden, Pensionären undEhrengästen die wichtigsten Höhepunkte und schönsten Erinnerungen derUnternehmensgeschichte Revue passieren zu lassen. Die Feierlichkeiten inPforzheim begannen mit einer Begrüßung durch Rutronik-Gründer und -PräsidentHelmut Rudel, der in den 1970er Jahren in einer Doppelgarage in Ispringen beiPforzheim den Grundstein für den Familienbetrieb legte. Gemeinsam mit seinemSohn und Rutronik-CEO Thomas Rudel beleuchtete er nicht nur die Anfänge desUnternehmens, sondern ebenfalls bedeutende Meilensteine. Dazu zähltenbeispielsweise der technologische Wendepunkt in den 1980er Jahren mit demwachsenden Bedarf an Mikrochips und die Expansion in den 1990er Jahren mit demDurchbruch der Mobiltelefonbranche und dem Internet. Ein emotionaler Wendepunktwar die Staffelübergabe von Helmut Rudel an Thomas Rudel im Jahr 2008. Weiterewichtige Höhepunkte angesichts der technologischen Entwicklungen waren dieGründung des Wireless-Bereichs 2005 und die Gründung der Automotive BusinessUnit 2014, mit der sich Rutronik unternehmensintern auf den Automobilsektorkonzentrierte.Allerdings waren die fünf Jahrzehnte auch immer wieder von verschiedenenHerausforderungen geprägt, darunter die Ölkrise in den 1980er Jahren, dieBankenpleite um Lehman Brothers Ende der 2010er Jahre und zuletzt dieCorona-Pandemie. Trotz dieser weitreichenden Ereignisse gelang es Rutronikzunächst europäisch und anschließend weltweit erfolgreich zu expandieren. So hatsich das Unternehmen binnen 50 Jahren von einem kleinen Familienbetrieb zu einemführenden Distributionsunternehmen für elektronische Bauelemente entwickelt. InZukunft wird es sich Thomas Rudel zufolge (https://www.computer-automation.de/steuerungsebene/steuern-regeln/mehr-als-ein-stabiles-logistiksystem.208336.html)