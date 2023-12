ROUNDUP 2: Klöckner & Co will Teile des Vertriebsgeschäfts in Europa verkaufen

BEAVERTON - Der US-Sportartikel-Hersteller Nike rechnet mit einer schwächeren Umsatzentwicklung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Bei der Vorlage seiner Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal (per Ende November) kündigte das Unternehmen am Donnerstagabend ein milliardenschweres Sparprogramm für die kommenden Jahre an. Für die Nike-Aktien ging es nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel am Freitag um rund zwölf Prozent abwärts.

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co will sich von Teilen seines Vertriebsgeschäfts in Europa trennen. Die Landesgesellschaften in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien sollen an die spanische Hierros Anon verkauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Duisburg mit. Die Spanier hätten hierzu ein Angebot vorgelegt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Insidern zufolge dürfte sich es um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag handeln.

NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb will seinen Konkurrenten Karuna Therapeutics übernehmen. Die Transaktion habe einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar (knapp 12,8 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Freitag in New York mit. Die Übernahme mit einem Preis von 330 Dollar je Aktie sei von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt worden. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet. Die Aktien von Karuna stiegen in den USA vorbörslich um 46 Prozent. Bristol-Myers-Papiere verloren dagegen leicht.

FRANKFURT - Unmittelbar vor Weihnachten hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Mitglieder zu einem Warnstreik bei der Lufthansa -Tochter Discover Airlines aufgerufen. Es sollen am Samstag alle Starts aus Deutschland in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr bestreikt werden, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Der 2021 gegründete Ferienflieger verfügt über 24 Airbus -Flugzeuge und startet aus den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München.

MÜNCHEN - Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hat für mehr als 13 000 Wirecard-Anleger eine Schadenersatzklage gegen den Bilanzprüfer EY eingereicht. Die mit Anhängen 80 000 Seiten dicke Klage sei am Freitag beim Landgericht München eingereicht worden, teilte die DSW am Freitag in Düsseldorf mit. Institutionelle und private Investoren forderten damit von EY mehr als 700 Millionen Euro. Die Kosten der Klage übernähmen britische Prozessfinanzier, die dafür im Erfolgsfall einen Teil des eingeklagten Geldes erhielten.

-Boeing liefert erstmals seit Jahren 'Dreamliner'-Jet nach China aus -Rheinmetall modernisiert Flugabwehrsysteme für Rumänien -Chinas E-Autobauer BYD errichtet in Ungarn erstmals Werk in Europa -EU bereitet Unterstützung von US-Militäreinsatz im Roten Meer vor -ROUNDUP 3: 'Zoltan' fegt über Deutschland und trifft den Weihnachtsverkehr -RWE kauft Windkraftprojekte von Vattenfall für mehr als eine Milliarde Euro -ROUNDUP: US-Elektroautobauer Tesla will beim Fabrikausbau Tempo machen -ROUNDUP/Klarheit für Verbraucher: So sieht die neue Heizungsförderung aus -Bauernverband ruft zu Aktionswoche gegen Sparpläne des Bundes auf -Lauterbach: Kein Verständnis für Ärzte-Streik nach Weihnachten -Schlechtes Internet? Preisminderung wird kaum in Anspruch genommen -Landwirte in Deutschland haben weniger Wintergetreide ausgesät -Wechsel an der DSGV-Spitze: Ulrich Reuter neuer Sparkassen-Präsident -Finma wegen Signa-Kollaps in 'intensivem Kontakt' mit Finanzunternehmen -ROUNDUP: Starke Nachfrage nach Urlaubsreisen - Sorgen wegen Ticketsteuer -Infantino gelassen nach EuGH-Urteil - Faeser gegen Super League -Mehrere Einwände gegen Tesla-Erweiterung

-Sturm 'Zoltan': Lage im Bahnverkehr im Norden entspannt sich leicht -ROUNDUP: Sturm beeinträchtigt Betrieb auf Frankfurter Flughafen°

