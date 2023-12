Kitchens@ sichert beeindruckende 65 Millionen USD in Serie-C-Finanzierung von der florierenden Wachstumsinvestitionsfirma Finnest

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bangalore, Indien und London (ots/PRNewswire) - Kitchens@, ein führender Akteurin der dynamischen Cloud-Küchen-Branche, meldet den erfolgreichen Abschlusseiner Finanzierung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von Finnest, eineraufstrebenden Wachstumsinvestitionsfirma mit Sitz in London. Bezeichnenderweisespielte Swiggy als Hauptinvestor von Kitchens@ bei derSerie-B-Finanzierungsrunde eine ausschlaggebende Rolle. Finnest (ein Unternehmenvon BNP) wurde von zwei visionären indischen Investoren und Unternehmern, Dr.Biswanath Patnaik und Arun Kar (Ex-Militär), gegründet. Finnest hat bereitsstrategische Investitionen in verschiedenen Sektoren getätigt, daruntererneuerbare Energien, Wasserstoff-Elektrofahrzeuge, Sport und Unterhaltung,intelligente Städte, Luft- und Raumfahrttechnologien, Hotels und Gastgewerbe.Der leitende Geschäftsführer von Finnest, Arun Suraj, war der federführendePartner in dieser Investitionsrunde und der Katalysator beim ersten Vorstoß desUnternehmens in die sich ständig weiterentwickelnde Lebensmittel- undGetränkeindustrie.Dr. Biswanath Patnaik äußerte sein Vertrauen in Kitchens@ und erklärte:"Kitchens@ hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung desCloud-Küchen-Segments in Indien gespielt und sich als wichtiger Akteur imBereich der Lebensmittel- und Versorgungsdienstleistungen etabliert. Dank dercleveren Führung unseres Gründers und Vorstandsvorsitzenden Junaiz Kizhakkayilist unser Vertrauen in die Zukunft dieses Unternehmens ungebrochen. Wir erwartenin den kommenden Jahren einen erheblichen geschäftlichen Umschwung, insbesonderedurch strategische Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Swiggy undBeenext."Junaiz Kizhakkayil (JK), der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Kitchens@,kommentiert den Weg des Unternehmens wie folgt: "Unser Entwicklungsprozess inden letzten Jahren ist wirklich bemerkenswert. Wir sahen uns zahlreichenHerausforderungen gegenübergestellt, haben aber an unserer Vision und unserenZielen unbeirrt festgehalten. Es ist äußerst befriedigend, das Vertrauenbedeutender Investoren wie Finnest gewonnen zu haben. Ich bin Dr. BiswanathPatnaik, Herrn Arun kar und Herrn Arun Suraj zutiefst dankbar, dass sie anunsere Wachstumsstrategie geglaubt haben."JK erläuterte den Einführungsplan für Restaurants und betonte den großenMarkenwert, der auf dem indischen Markt vorhanden ist. Er erklärte: "Der Aufbaudieser Marken war ein mühsamer Weg, in den engagierte Menschen ihre hartverdienten Ressourcen, ihre Zeit und ihren unermüdlichen Einsatz investierthaben. Heute gibt es mehrere solcher Marken, die das Potenzial haben, nicht nurden indischen Markt zu beherrschen, sondern auch auf der Weltbühne eine