P&C Solution wird auf der CES 2024 das neue Produkt „METALENSE 2" vorstellen

SEOUL, Südkorea, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- P&C Solution hat die Teilnahme an der kommenden CES 2024 International Consumer Electronics Show angekündigt, die vom 9. bis 12. Januar vier Tage lang in Las Vegas stattfinden wird.

Die METALENSE 2 steht für einen bedeutenden Fortschritt bei der Sichtbarkeit im Freien, was auf das urheberrechtlich geschützte geometrische optische Design zurückzuführen ist, das in Kunststoffgläser implementiert wurde. Dieses Design verbessert die Lichteffizienz und die externe Lichtdurchlässigkeit verglichen mit herkömmlichen diffraktiven Optiken signifikant. Außerdem unterstützt das OLED-Dual-Display die QHD-Auflösung und liefert damit eine deutlich klarere und schärfere Bildqualität als das Vorgängermodell.

Besonders bemerkenswert an dem neuen Modell METALENSE 2 ist laut einem Vertreter von P&C Solution seine Fähigkeit, über Augmented Reality (AR) hinauszugehen und als XR-Brille eine Extended Reality (XR) zu unterstützen, die den Kunden eine fortschrittlichere Umgebung zur Integration digitaler Inhalte bietet. Außerdem hat das Unternehmen die kontinuierliche Nutzungsdauer des Produkts durch den Einsatz standardisierter wiederaufladbarer Batterien verbessert, die auf dem Markt leicht erhältlich sind und eine konstante Stromversorgung gewährleisten.

P&C Solution nimmt in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge an der CES teil und wird am Stand LVCC #16059 seine neueste XR-Brille, die METALENSE 2, vorstellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2306632/METALENSE_2.jpg

