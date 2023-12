Baker Tilly integriert Steuerkanzlei WW+KN

München/Regensburg (ots) -



- Renommierte Regensburger Steuerkanzlei WW+KN wird Teil der Rechts- und

Steuerberatungspraxis von Baker Tilly

- Integration von 40 WW+KN-Mitarbeitern - darunter drei Partner und zwei

Direktoren

- Baker Tilly wächst damit im Bereich Recht & Steuern deutschlandweit auf knapp

670 Mitarbeiter



Die renommierte Regensburger Steuerkanzlei WW+KN wird sich zum Jahreswechsel der

internationalen Beratungsgesellschaft Baker Tilly anschließen. Baker Tilly

integriert damit rund 40 neue Mitarbeiter - davon zehn Steuerberater. StB

Matthias Winkler (47), StB Kerstin Winkler (48) sowie StB Marcel Radke (37)

starten als neue Partner bei Baker Tilly; StB Lydia Albert (29) und StB Florian

Niebler (30) werden künftig als Direktoren bei Baker Tilly agieren. Im Bereich

Recht & Steuern wächst Baker Tilly damit deutschlandweit auf knapp 670

Mitarbeiter. Das Regensburger WW+KN-Büro wird in den bisherigen Räumlichkeiten

verbleiben und organisatorisch dem Baker Tilly-Standort München zugeordnet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen underweitern mit deren Expertise und Know-how nachhaltig unsereSteuerberatungs-Services sowie die regionale Ausrichtung in Ostbayern. WW+KN istein hochspezialisiertes Team, das einen Grad an Automatisierung undProfessionalität in ihren Abläufen und Prozessen aufweist, den ich selten ineiner solchen Größeneinheit erleben durfte. Für die bestehenden WW+KN-Mandantenbedeutet dieser Schritt Zugang zu einem breiten Service-Portfolio auf der einenund gleichzeitig Kontinuität und weiterhin höchste Beratungsqualität auf deranderen Seite", sagt StB/RA Oliver Hubertus, Managing Partner Tax von BakerTilly in Deutschland: "Alle WW+KN-Mandanten werden weiterhin von ihrenbisherigen Ansprechpartnern in gewohnter, hoher Servicequalität betreut.Gleichzeitig profitieren sie durch unseren interdisziplinären Baker Tilly-Ansatzvon einer sehr viel breiteren Basis zahlreicher nationaler und internationalerServices."Für WW+KN und Mandanten ein Schritt in die Zukunft"Für uns und unsere Mandanten bedeutet der Anschluss an Baker Tilly einenSchritt in die Zukunft", kommentiert StB Matthias Winkler, Gesellschafter undGeschäftsführer von WW+KN: "Baker Tilly bietet uns ein professionelles Umfeld,in dem wir als Partner und vor allem auch für unsere Mitarbeiter optimaleWeiterentwicklungsmöglichkeiten sehen. Baker Tilly und WW+KN haben eingemeinsames Verständnis davon, was erfolgreiche Steuerberatung ausmacht. Aufdieser Basis wollen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Mandantenfortsetzen, die in Zukunft von einer noch breiteren Beratungsexpertise