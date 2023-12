Im vierten Quartal 2023 erreichte der NEON-Token von Neon Labs einen wichtigen Meilenstein mit einem täglichen Handelsvolumen von über elf Millionen US-Dollar und einem Kursanstieg von über 400 Prozent in den letzten vier Wochen. Der Picasso – Composable canary network – PICA Token erreichte ein Handelsvolumen von fast fünf Millionen US-Dollar und einen Anstieg von 277 Prozent in nur einer Woche. Das Composable-Team kündigte den Start von Solana IBC an, um die Cross-Chain-Interoperabilität zu fördern und das Ethereum-Recovery-Konzept im Solana-Netzwerk zu implementieren. Simon Telian, CEO der Advanced Blockchain AG, lobte die Entwicklung und betonte das Engagement von Neon Labs für Innovation und Fortschritt im Blockchain-Bereich. Trotz der positiven Entwicklung kritisieren einige Anleger die mangelnde Transparenz des Krypto-Investors im Advanced-Blockchain-Forum auf wallstreetONLINE.