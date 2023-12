LeddarTech wird börsennotiertes Unternehmen nach Zusammenschluss mit Prospector Capital Corp. und startet Nasdaq-Handel unter dem Tickersymbol „LDTC"

QUEBEC, 22. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech, ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für moderne Fahrerassistenzsysteme (FAS) und autonomes Fahren (AF) bereitstellt, hat seinen Unternehmenszusammenschluss mit Prospector Capital Corp. abgeschlossen, der am 13. Juni 2023 angekündigt worden war. Seit Handelsbeginn am 22. Dezember 2023 werden die LeddarTech-Stammaktien und -Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien am Nasdaq Global Market unter den Tickersymbolen „LDTC" bzw. „LDTCW" notiert.

Als reines Softwareunternehmen für die Automobilindustrie bietet LeddarTech einen wesentlichen Teil des Software-Stacks für FAS und AF. Die Technologie von LeddarTech bietet Fahrzeugen effektivere Wahrnehmungsmodelle durch eine signifikant verbesserte Echtzeit-3D-Ansicht der Fahrzeugumgebung, die den Kern eines intelligenten Fahrzeugs bildet. Der KI-basierte Ansatz der Low-Level-Sensorfusion-Software trägt dazu bei, die Entwicklungs- und Systemkosten von Tier-1-Zulieferern und Erstausrüstern zu senken, die Leistung zu verbessern und den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Die einzigartige Softwarelösung von LeddarTech kommt in einer Zeit auf den Markt, in der sich die Automobilindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt befindet. Erstausrüster und Tier-1/2-Zulieferer rüsten Fahrzeuge mit mehr Sensoren aus als je zuvor – mit dem Versprechen, die Sicherheit durch verbesserte FAS-Anwendungen zu erhöhen und so den Weg für vollständig autonomes Fahren in der Zukunft zu ebnen. Die Industrie hat den Übergang zu „Software-definierten Fahrzeugen" eingeleitet. Vor diesem Hintergrund haben die Erstausrüster eine „Software-first"-Denkweise übernommen, um besser integrierte, kosteneffiziente und flexible Fahrzeugarchitekturen zu entwickeln, die einfacher zu warten sind und durch kontinuierliche Software-Updates aktualisiert werden können. FAS-Software repräsentiert den größten Markt im Bereich der Automobilsoftware und wird laut Schätzungen bis 2030 um jährlich 11 % auf 42 Mrd. US-Dollar wachsen1.