Der führende Lebensmittelhändler auf dem rumänischen Markt, DRIM Daniel Distributie FMCG, schließt sich ?abka Group an

Posen, Polen (ots/PRNewswire) - Anlässlich ihres 25 - jährigen Jubiläums in

diesem Jahr schloss die ?abka Group den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung ab und

ging eine Partnerschaft mit einem der führenden FMCG-Vertriebsunternehmen in

Rumänien ein - DRIM Daniel Distributie. Die Transaktion unterliegt den üblichen

behördlichen Genehmigungen.



Mit über 10.000 Geschäften, Lieferung von Tür zu Tür, digitalen Lösungen und der

täglichen Betreuung von mehr als 3 Millionen Kunden gilt die ?abka Group als

führender Name im modernen Einzelhandel in ganz Europa.