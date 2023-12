Marko Kolanovic von JPMorgan rät Investoren, 2024 Bargeld gegenüber Aktien zu bevorzugen. Er glaubt, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen nicht schnell senken wird und dass eine wirtschaftliche Rezession im Jahr 2024 wahrscheinlich ist. Die hohen Aktienbewertungen und die ungewöhnlich niedrige Volatilität deuten für Kolanovic darauf hin, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, in Aktien zu investieren. Er erwartet, dass die Inflation und die wirtschaftliche Nachfrage im nächsten Jahr nachlassen werden, was den Aktienkursen schaden könnte. Kolanovic geht nicht davon aus, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 aggressiv senken wird und prognostiziert für US-Aktien begrenzte oder sogar negative Gewinne. Sein Kursziel für den S&P 500 liegt bei 4.200 Punkten im Jahr 2024, was einem potenziellen Rückgang von 11,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.