Wirtschaft Dax legt geringfügig zu - Zalando und Adidas hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.706 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An einem Handelstag mit wenig Dynamik konnte der Dax nach einem leicht schwachen Tagesstart am Nachmittag ins Plus drehen. "Die Marktteilnehmer bekommen kurz vor dem Feiertagswochenende noch einige Vorweihnachtsgeschenke in Form der US-Konjunktur- und Preisdaten", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow. "So steigen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter wesentlich stärker an als erwartet." Auch die PCE-Kernrate sei niedriger als befürchtet ausgefallen.