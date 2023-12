FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax hat sich nach einer zähen Vorweihnachtswoche am Freitag nicht mehr viel getan. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer schloss mit plus 0,11 Prozent auf 16 706,18 Punkten. Auf die Woche gesehen gab der Leitindex um rund 0,3 Prozent nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Freitag um 1,01 Prozent auf 26 943,60 Zähler.

Viele Marktteilnehmer haben vor Weihnachten ihre Bücher bereits geschlossen. Zum Jahresende hin dürfte das Börsengeschehen noch weiter zur Ruhe kommen. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb der Analyst Holger Struck von HS Livetrading. Seit Jahresanfang hat der Dax 20 Prozent gewonnen./ajx/he