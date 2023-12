Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, MDAX und TecDAX sind im Minus, während der SDAX, Dow Jones und S&P 500 im Plus sind. Der DAX hat einen leichten Rückgang von 0,10% und steht bei 16.695,20 Punkten. Dies ist ein minimaler Verlust im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX hat den größten Verlust unter den deutschen Indizes mit einem Minus von 1,21% und steht bei 26.978,10 Punkten. Dies zeigt, dass die mittelgroßen Unternehmen, die im MDAX gelistet sind, heute eine schlechtere Performance hatten als die großen Unternehmen im DAX. Der SDAX hingegen konnte sich gegen den Trend behaupten und steht mit einem Plus von 0,08% bei 13.790,78 Punkten. Dies zeigt, dass die kleineren Unternehmen, die im SDAX gelistet sind, heute eine bessere Performance hatten als die mittelgroßen und großen Unternehmen. Der TecDAX, der die Technologieunternehmen repräsentiert, ist ebenfalls im Minus und steht bei 3.322,95 Punkten, was einem Rückgang von 0,21% entspricht. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen eine positive Entwicklung. Der Dow Jones steht bei 37.424,05 Punkten, was einem Plus von 0,14% entspricht. Der S&P 500, der die 500 größten Unternehmen in den USA repräsentiert, steht bei 4.756,10 Punkten, was einem Plus von 0,25% entspricht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die amerikanischen Indizes heute eine bessere Performance hatten als die deutschen Indizes, mit Ausnahme des SDAX. Der MDAX hatte die schlechteste Performance unter den deutschen Indizes.

Die Topwerte im DAX waren BMW mit einem Anstieg von 1.09%, gefolgt von Commerzbank mit 0.94% und Qiagen mit 0.85%. Diese Unternehmen konnten positive Ergebnisse verzeichnen und ihre Aktienkurse steigern.

Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Flopwerte im DAX. Siemens Energy verzeichnete einen Rückgang von -1.01%, gefolgt von adidas mit -5.29% und Zalando mit -7.38%. Diese Unternehmen hatten mit negativen Entwicklungen zu kämpfen und ihre Aktienkurse sanken.