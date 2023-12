Zoeller Gruppe übernimmt Teile der Assets der Geesink Norba Holding B.V. (FOTO)

Mainz (ots) -



- Die Standorte der Geesink Norba Holding B.V. in den Niederlanden (Emmeloord,

Amsterdam, Rijnmond) und bis zu 125 Arbeitsplätze bleiben erhalten

- Insolvenzverfahren der Geesink Norba Holding B.V. wurde am 12.12.2023 eröffnet



Die ZOELLER GRUPPE übernimmt Teile der Assets der Geesink Norba Holding B.V. aus

Emmeloord (Niederlande): Am 20.12.2023 wurde eine Rahmenvereinbarung über die

Übertragung der materiellen Assets getroffen. Financial Assets werden nicht

übernommen.