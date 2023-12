Analysten prognostizieren, dass Amazon bis 2023 Werbeeinnahmen von 46,5 Milliarden US-Dollar generieren könnte. Sie glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um weiterhin einen Anteil an den globalen digitalen Werbeausgaben zu übernehmen. Der Bericht "Still Day One for Amazon Ads; The Everything Stock" stellt fest, dass die Werbemöglichkeiten von Amazon noch in einem frühen Stadium sind, aber das organische Wachstum des Unternehmens und der Anstieg der Werbung auf den Plattformen eine nachhaltige Basis für ein Wachstum der Werbeeinnahmen bieten. Analysten glauben, dass Amazon für 2024 besonders gut positioniert ist, da die Margen im Einzelhandel weiter steigen und Amazon Web Services gegen die nachlassenden Umsätze anzieht. Das Analysehaus Wedbush sieht Amazon als Top-Pick im Internet-Bereich und erhöht das Kursziel von 180 auf 210 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 36 Prozent entspricht. Auch das Analysehaus Jefferies bestätigt das 'Buy'-Rating für die Amazon-Aktie. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 83 Prozent an Wert hinzugewonnen.