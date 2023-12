Nachdem Intel im Bereich um 69,00 US-Dollar in 2020 und 2021 ein Doppelhoch etabliert hatte, kam es zu einem Trendwechsel, zunächst verlor das Papier auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung um 42,65 US-Dollar. Das Niveau konnte allerdings nicht lange gehalten werden, die Aktie rutschte weiter in Richtung 24,59 US-Dollar bis Oktober letzten Jahres ab. Im Anschluss etablierten Investoren an dieser Stelle eine Rechteckkonsolidierung, die sich im weiteren Verlauf als Dreifachboden entpuppte. Seit Jahresanfang herrscht nun wieder ein klarer Aufwärtstrend bei Intel, die letzten dynamischen Kursgewinne führten sogar über die obere Begrenzung, sodass es zu einer Rallyebeschleunigung auf rund 48,00 US-Dollar in dieser Woche gekommen ist. Auch konnte der markante Widerstand um 43,63 US-Dollar geknackt werden, wodurch nun eine mittelfristige Signallage aktiviert worden ist.

Die deutlichen Kursgewinne der letzten Wochen sprechen Bände, aus dem Stand heraus wäre Intel in der Lage, weiter in Richtung 49,80, 52,51 und sogar 56,07 US-Dollar hochzuziehen. Mit zwischenzeitlichen Rücksetzern sollte jedoch in unregelmäßigen Abständen zwingend gerechnet werden. Wichtig ist hierbei, das Niveau von rund 40,00 US-Dollar nicht mehr bärisch zu kreuzen, obwohl der EMA 200 auf Wochenbasis darunter durchaus als Sprungbrett für neuerliche Hochs in 2024 durchaus fungieren könnte. Unterhalb von 36,30 US-Dollar würde jedoch die Annahme größerer Abschläge in Richtung 32,13 und 30,35 US-Dollar merklich zunehmen.

Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: