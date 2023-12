Das US-Unternehmen Hyperloop One, das ein futuristisches Transportsystem entwickeln wollte, hat seine Mitarbeiter entlassen und plant, seine Vermögenswerte zu liquidieren. Die Website des Unternehmens ist offline und der Hauptinvestor aus Dubai hat sich nicht zu den Zukunftsaussichten geäußert. Hyperloop One wurde 2014 gegründet und basiert auf einem Konzept von Elon Musk, dem Gründer von Tesla und SpaceX. Trotz der Schließung des Startups ist das Hyperloop-Konzept noch nicht vom Tisch, da andere Projekte, wie in München, weiterhin an der Umsetzung arbeiten. Diese stehen jedoch vor großen Herausforderungen, insbesondere beim Bau der langen Röhren und der Gewährleistung der Sicherheit.