Immaterielles Kulturerbe "Tayin" erleben

Steinabreibung ist das Verfahren und das Produkt einer seit vielen Jahrhunderten

in Ostasien geübten Übertragung einer Steinritzung, Steingravur oder eines

Reliefs mittels Farbpigment auf Papier. Die Methode der Abreibung auf Papier,

die als Vorläufer des Holzschnitts und der Buchdruckkunst in Ostasien gilt,

dient in modifizierter Form auch zur Abbildung künstlerischer

Oberflächenbearbeitungen auf anderen Materialien (Bronze, Jade, Holz).



