Nach den heutigen Daten zur US-Inflation (PCE) erwarten die Märkte für das Jahr 2024 nicht weniger als sieben Senkungen der Zinsen durch die US-Notenbank Fed! Im nächsten Jahr wird es insgesamt aber nur acht Sitzungen der Fed geben - sie müßte also fast auf jeder Sitzung des Jahres 2024 die Zinsen senken. Das erscheint gelinde gesagt optimistisch - zumal die Märkte ja gleichzeitig von einem soft landing der US-Wirtschaft ausgehen. Was aber, wenn die Inflation wieder anzieht, eben weil die Wirtschaft in den USA vielleicht robust bleibt und die Fed selbst mit ihren Aussagen die Nachfrage anheizt und so das Potential für Preissteigerungen befeuert? Eigentlich passt das alles nicht so recht zusammen - Euphorie macht meist blind gegenüber Fakten..

1. Neuwahlen in Deutschland nach FDP-Mitgliederbefragung? Folgen für Dax und Co

2. Banken leihen Geld bei Zentralbank und verleihen mit Gewinn zurück

