Der chinesische Elektroautohersteller Build Your Dreams (BYD) plant, seine erste europäische Produktionsstätte in der südungarischen Stadt Szeged zu errichten. Dies soll Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und stellt eine der größten Investitionen in der Geschichte Ungarns dar, so der ungarische Außenminister Peter Szijjarto. BYD, ursprünglich ein Batteriehersteller, ist mittlerweile einer der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen und wiederaufladbaren Batterien. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette von Elektroautos bis hin zu Energiespeicherlösungen und investiert stark in Forschung und Entwicklung. Aktuell notiert die BYD-Aktie an der Börse in Hongkong leicht im Plus.