Den Titel „Newcomer des Jahres“ hat sich im Anlagejahr 2023 mit Sicherheit der Montrusco Bolton Global Equity Fund verdient. Der von Universal Investment aufgelegte globale Aktienfonds, der die bereits zuvor außerordentlich erfolgreiche Anlagestrategie des in Kanada ansässigen Vermögensverwalters für deutsche Investoren zugänglich macht, konnte nicht nur performancemäßig voll überzeugen, sondern auch durch die Höhe der eingeworbenen Mittel beeindrucken.

Noch vor gut einem Jahr dürfte praktisch jedem FondsAnleger in Deutschland der Name „Montrusco Bolton“ so gut wie unbekannt gewesen sein. Doch der in Montreal ansässige Asset Manager hat bereits seit über zehn Jahren einen globalen Aktienfonds verwaltet, der seinen Vergleichsindex MSCI World regelmäßig hinter sich lässt. Im Schnitt entwickelte sich der Originalfonds seit 2009 pro Jahr um beachtliche 4,70 Prozentpunkte besser als seine Benchmark, weshalb sich die an ESG-Kriterien orientierte Strategie nicht nur in Kanada einen Namen machte. Im Jahr 2022 war es dann endlich soweit: Gemeinsam mit Universal Investment lancierten die Kanadier ihren ersten Fonds in Europa, der die bereits seit Jahren bewährte Strategie auch nach Deutschland bringt. FondsManager Jean David Meloche fokussiert sich auf Aktien aus dem Quality Growth-Bereich und setzt auf ein konzentriertes Portfolio aus 35 bis 40 Titeln. Die regelmäßig erzielte Outperformance des Montrusco Bolton-Fonds, dem es in 12 von 14 Jahren gelang, den MSCI World zu schlagen, sorgte für hohe Kapitalzuflüsse in den neu emittierten Fonds: Gut anderthalb Jahre nach Auflage der ersten in Deutschland handelbaren Anteilsklasse liegt das gesamte FondsVolumen des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund bereits bei rund 700 Millionen Euro – eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR IA (WKN A3CTNV, ISIN LU2361251221) nutzt die fundamentale Titelselektion als wichtigsten Faktor zur Generierung von Alpha, wobei das Portfolio in Bezug auf die Sektoren- und Länder-Gewichtung neutral zur Benchmark aufgestellt ist. FondsManager Jean David Meloche nennt neben der Unternehmensqualität und den Wachstumsfaktoren die Identifikation von Fehlbewertungen, Wendepunkten und Katalysatoren als die wichtigsten Kriterien bei der Titelauswahl. Die hier thematisierte Tranche wurde am 23. November 2022 aufgelegt und verfügt über ein Anlagevolumen von 21,47 Millionen Euro. FondsWährung ist der Euro, als Benchmark wird der MSCI World Gross Return (EUR) verwendet. Das aktiv gemanagte Portfolio aus Quality Growth-Aktien präsentiert sich überdurchschnittlich erfolgreich, wie die allein seit Ende Oktober generierte Performance von +8,39 Prozent in Euro signalisiert. Wie fallen die weiteren Renditeergebnisse der kanadischen Investment-Strategie aus?