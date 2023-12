Wedbush-Analyst Dan Ives hat sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 310 auf 350 US-Dollar erhöht und geht davon aus, dass der Marktanteil von Tesla bei Elektrofahrzeugen bis 2024 steigen wird. Er ist auch optimistisch, dass sich Teslas Fähigkeiten im Bereich Full Self-Driving durch verbesserte KI-Technologie weiterentwickeln werden. Ives vergleicht Tesla mit Apple im Jahr 2008/2009 und prognostiziert, dass Tesla trotz Skepsis eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichen wird. Cathie Woods Investmentfirma Ark Invest hat ebenfalls ihre Beteiligung an Tesla erhöht und am Mittwoch 111.387 Tesla-Aktien gekauft. Tesla ist nun die drittgrößte Position in Ark's Innovation Fonds. Der Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets hat jedoch seine Schätzungen für die Tesla-Auslieferungen im vierten Quartal gesenkt und auf ein Abwärtsrisiko hingewiesen. RBC bewertet Tesla mit Outperform und einem Kursziel von 300 US-Dollar. Laut Marketscreener bietet die Tesla-Aktie ein Abwärtsrisiko von über sieben Prozent.