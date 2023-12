Trotz eines Rückgangs der Ölpreise um mehr als 15% in den letzten drei Monaten hat Berkshire seine Beteiligung an Occidental Petroleum auf fast 28% erhöht. Berkshire kaufte kürzlich 5,2 Millionen Oxy-Aktien, was seinen Gesamtbesitz auf 243,7 Millionen Aktien erhöht. Dies entspricht einer Beteiligung von 27,7% an dem Energieunternehmen. Occidental hat kürzlich zugestimmt, das private Unternehmen CrownRock für 12 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um umfangreiche Schieferöl-Lagerstätten in West-Texas und New Mexico zu erwerben. Laut Barron's ist die Wiederbelebung der Onshore-Ölindustrie in den USA eine der großen Energie-Stories. Die USA sind nun der größte Rohölproduzent der Welt. Buffetts Wette auf Occidental ist laut Barron's nicht nur eine Wette auf ein Unternehmen, sondern auf stabile Energiemärkte und die Sicherheit der USA. Trotz eines Rückgangs der Oxy-Aktien um vier Prozent seit Jahresbeginn bleibt Buffett optimistisch und sieht sinkende Aktienkurse als Kaufgelegenheit.