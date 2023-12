Patienten, die das Gewichtsreduktionsmedikament Zepbound absetzten, nahmen innerhalb eines Jahres wieder zu, was den Kursrückgang des Herstellers Lilly widerspiegelt. Trotz eines anfänglichen Gewichtsverlusts von 20,9 Prozent stieg das Gewicht um 14 Prozent an, nachdem die Patienten auf ein Placebo umgestellt wurden. Lillys Hauptkonkurrent Novo Nordisk, Produzent von Semaglutid, verzeichnete kaum Auswirkungen auf seine Aktien. Lilly plant, Point Biopharma für 1,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen und arbeitet an einem weiterentwickelten Medikament zur Diabetes- und Gewichtsreduktion, Retatrutid. Trotz eines Umsatzes von 9,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal sank der Gewinn um 95 Prozent. Lillys Umsatzprognosen bleiben bestehen, aber die Gewinnprognose wurde gesenkt. Lillys Schlüsselprodukte werden voraussichtlich weiter wachsen und Zepbound wird bis 2024 voraussichtlich 3,79 Milliarden US-Dollar einbringen. Anleger sollten jedoch vorsichtig sein, da die Aktie von Eli Lilly immer noch eine neue Basis bilde und der breite Aktienmarkt rückläufig sei. Die Mehrheit der Analysten bewertet die Lilly-Aktie mit "Aufstocken" bzw. "Kaufen" mit einem mittleren Kursziel von 623,77 US-Dollar.