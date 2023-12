Das Parlament der Republik Moldau verlängert das einzigartige Rahmenwerk zur Förderung von Technologieunternehmen und die Steuerobergrenze von 7 % bis zum Jahr 2035

Chisinau, Republik Moldau (ots/PRNewswire) - Das Parlament der Republik Moldau

hat das Gesetz über Informationstechnologieparks (Nr. 77/2016) verabschiedet und

damit ein neues Kapitel für den florierenden Technologiesektor des Landes

eingeläutet. Diese richtungsweisende Entscheidung wird die Betriebsdauer des

Moldova Innovation Technology Park (MITP.md (http://mitp.md/) ) von 10 auf 20

Jahre verlängern, da der Staat die Garantie für die einheitliche Steuer in Höhe

von 7 % bis 2035 beibehält und die Republik Moldau ihr Engagement für die

Förderung eines robusten IT-Umfelds bekräftigt.



Der MITP war seit seiner Gründung ein Katalysator für die aufblühende

Tech-Industrie der Republik Moldau,, die 5 % des BIP des Landes erwirtschaftet.

Allein im Jahr 2023 wurden im MITP mehr als 400 neue Unternehmen gegründet und

1.900 neue Arbeitsplätze geschaffen, wodurch ein wichtiger Beitrag zur

nationalen Wirtschaft geleistet wurde. Die IT-Branche in der Republik Moldau, in

der die höchsten Gehälter in der nationalen Wirtschaft gezahlt werden, ist ein

Beweis für die Vitalität des Sektors und der MITP nimmt eine Schlüsselrolle bei

der Förderung dieses Wachstums ein.