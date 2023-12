Die Aktie des kanadischen Unternehmens Neotech Metals, das sich auf die Exploration seltener Erden konzentriert, wurde Ende November an deutschen Börsen eingeführt und erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Der Kurs stieg in wenigen Tagen um mehrere hundert Prozent, was auf den Erwerb von Land neben dem etablierten Explorer Defense Metals zurückzuführen war. Die kanadische Börsenaufsicht sah jedoch einen irreführenden Vergleich mit dem fortgeschrittenen Projekt von Defense Metals und setzte den Handel bis zum 8. Januar 2024 aus.Gold bleibt ein heißes Thema in der wO-Community, da es sich 2023 als zuverlässige Anlage erwiesen hat und die Nachfrage aufgrund der hohen Inflation und der Polykrise weiterhin hoch ist. Die Meinungen zur Kapitalanlage in Gold sind jedoch geteilt.Die Kryptowährung Advanced Blockchain AG aus Berlin konnte ihren Kurs in dieser Woche fast verdoppeln, was auf eine Presseerklärung der ABAG zurückzuführen ist, in der ein tägliches Handelsvolumen des NEON-Tokens von über 11 Millionen US-Dollar und ein Allzeithoch des Tokenkurses vermeldet wurde. Die Reaktionen in der wO-Community reichen von Skepsis bis Erleichterung.