Art Cashin, Börsenexperte und UBS-Managing-Director, prognostiziert, dass die US-Präsidentschaftswahlen 2024 die Aktienmärkte beeinflussen werden. Er glaubt, dass ein Wahljahr tendenziell gut für den Markt ist, da Politiker Prognosen und Versprechungen machen. Insbesondere eine mögliche Wiederwahl von Präsident Joe Biden könnte den Märkten einen Aufschwung geben, da er eine starke Wirtschaft benötigt. Cashin warnt jedoch vor der Nervosität der Anleger und hohen Bewertungen, die zur Entstehung von Blasen führen können. Er äußert auch Bedenken hinsichtlich des Bankensektors, in dem bereits drei Banken Konkurs angemeldet haben. Cashin ist jedoch optimistisch in Bezug auf die künstliche Intelligenz (KI), die er als potenziell so revolutionär wie die Erfindung des Rades sieht. Er erwartet ein "dramatisches" Wirtschaftswachstum, wenn Liquiditätsprobleme überwunden und das Potenzial der KI voll ausgeschöpft werden können.