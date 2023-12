NEW YORK, 23. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2023 geht zu Ende, und TripleLift – die Ad-Tech-Plattform für digitale Werbung auf allen Bildschirmen – blickt auf ein Jahr zurück, das von Innovationen, strategischen Partnerschaften und Engagement für wirtschaftliche Inklusion und Nachhaltigkeit geprägt war. Mit der Einführung der First-Party-Data-Lösung TripleLift Audiences und neuen Partnerschaften, die das Angebot erweitern, hat die Ad-Tech-Plattform große Schritte unternommen, um ihre Effektivität zu demonstrieren und greifbare Ergebnisse für Advertiser und Publisher zu liefern.

Stärkung der Expertise

In diesem Jahr ist Amazon Ads-Veteran Ed Dinichert als Chief Revenue Officer zu uns gestoßen, um das globale Team mit mehr als 200 Mitgliedern zu leiten, den Kundenerfolg zu überwachen und die Retail-Media-Netzwerke bei der Erweiterung ihrer Plattformangebote zu unterstützen. Adolfo Villagomez und Tony Wells sind ebenfalls als unabhängige Board Directors zu uns gekommen. Beide waren jahrzehntelang bei führenden Marken tätig, darunter Verizon und The Home Depot. Diese Neuzugänge stärken die Aufstellung von TripleLift in den Bereichen Retail Media und Datenadressierbarkeit.

Hochwertige Zielgruppen: Die First-Party-Data-Lösung

Die Einführung von TripleLift Audiences (TLA) im Jahr 2023 ist mehr als eine technologische Weiterentwicklung. Sie bedeutet einen Paradigmenwechsel der Art und Weise, wie Advertiser und Publisher das Potenzial von First Party Data definieren. Im September wurden die branchenweit ersten Testergebnisse in großem Maßstab veröffentlicht, die zeigen, dass die kürzlich eingeführte Targeting-Lösung im gesamten Web funktioniert – auch in Umgebungen mit Cookie-Beschränkungen. Mit bereits 28.600 verfügbaren Domains hat TLA eine beeindruckende CPM-Steigerung von 26 % für Publisher und einen um 33 % niedrigeren CPC (Cost-per-Click) für Advertiser erzielt.