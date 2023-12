Thorsten Polleit: Wir haben in den vergangenen Monaten schon häufig über den Zinsausblick gesprochen. Insbesondere die Zinspolitik der US-Zentralbank hat uns dabei beschäftigt. Meine Einschätzung war schon seit Monaten, dass die Zinsen stark gesenkt werden, in der nahen Zukunft und ich glaube, die letzte Verlautbarung von Herrn Powell macht genau das deutlich.

Er hat in Aussicht gestellt, dass 2024 der Zins mindestens um 75 Basispunkte gesenkt wird, also von fünfeinhalb auf etwa 4,6 Prozent bis Ende 2024. Dann nochmal um einen Prozentpunkt auf etwa 3,6 Prozent in im Jahr 2025. Ich glaube, es wird viel, viel schneller gehen und viel stärker herunter gesenkt werden mit den Kreditkosten, als was jetzt verlautbar wurde.

Martin Kerscher: Sie scheinen ja nicht besonders überrascht. Die Märkte schienen es ja schon, weil sie ja aufgrund dieser Notenbank-Entscheidung ja so richtig in die Höhe geschossen sind.

Thorsten Polleit: Ich glaube, man muss feststellen: Die Märkte haben natürlich mit Zinssenkungen gerechnet. Es war jetzt seit einigen Monaten klar, dass der Zinsgipfel mehr oder weniger erreicht worden ist. Aber ich glaube, was die Märkte bewegt hat, war, dass die Zinssenkungen schneller kommen werden als bisher erwartet, und das hat natürlich immer einen antreibenden Effekt. Man hat es in den Aktienmärkten gesehen, man hat es auch beispielsweise in den Edelmetallmärkten gesehen.

Die früheren Zinssenkungen beleben natürlich jetzt insbesondere das Finanzmarktgeschehen. Und nochmal, ich glaube, an der Stelle gibt es vielleicht noch eine noch eine Überraschung, die droht, dass nämlich die Zinsen viel stärker und noch schneller gesenkt werden, als man das heute erwartet. Insofern werde ich, wäre ich nicht überrascht, wenn das Kursfeuerwerk sich fortsetzt.

Martin Kerscher: Aber wenn man sich mal die EZB anschaut und das hört und sieht, was Christine Lagarde gesagt hat, die war ja relativ eindeutig und hat gesagt, dass es Zinczek über Zinssenkung ist überhaupt nicht diskutiert worden, sagte sie.

Thorsten Polleit: Ja, ich habe das auch vernommen. An der Stelle verweise ich auf eine Aussage von Frau Lagarde vom 10. November, in der sie sagte, für die nächsten Quartale wird es keine Zinssenkung geben. Ich glaube allerdings, dass die Europäische Zentralbank sehr, sehr schnell umschwenken wird. Die wird dem Kurs der US-Zentralbank folgen, die Zinssenkungen im Euroraum erwarte ich auch im ersten Quartal 2024.

Wenn die Zinsen drastisch sinken, viel stärker als die Märkte das erwarten. Insofern wird der aktuelle Auftrieb des Euro-Außenwertes gegenüber dem US Dollar nur kurze Beine haben, ich glaube, man wird erkennen, dass eben auch die Kreditkosten im Euroraum stark gesenkt werden. Und dann wird natürlich der Euro wieder wesentlich unattraktiver.

Martin Kerscher: Herr Polleit, Was sind denn eigentlich im Einzelnen die Gründe dafür, dass es zu einer solch schnellen und letztlich irgendwie auch doch überraschenden deutlichen Zinswende gekommen ist?

Thorsten Polleit: Die Zentralbanken reagieren sehr stark auf die laufende Inflationsrate, und die ist jetzt im Sinkflug. Also im Euroraum beträgt sie nur noch 2,4 Prozent und sie wissen, wir kommen von etwa zehn Prozent Inflationsrate im Euroraum. In Amerika ist die Inflation jetzt etwa bei drei Prozent angekommen.

Die Inflationsraten in der offiziellen Messung werden weiter nachgeben und der Grund dafür ist, das stark abgeschwächte Geldmengenwachstum im Euroraum wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein klarer Indikator, das mit einer Zeitverzögerung eben auch die Inflationsraten nach unten kommen.

Wenn sie mich jetzt mit Blick auf 2024 fragen würde: Wohin geht die Inflation? Da würde ich Ihnen sagen, die taucht unter die Nulllinie, wir bekommen hier im Euroraum und sehr wahrscheinlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika negative Inflationsraten, und das ist im Grunde eine Carte Blanche für die Zentralbankräte, die Zinsen sehr, sehr stark abzusenken.

Martin Kerscher: Und das ist natürlich ne auch ganz entscheidende Frage. Was bedeutet das denn Ihrer Ansicht nach für die Aktienmärkte?

