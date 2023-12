Xinhua Silk Road Songjiang dient als Logistikdrehscheibe und Wachstumsmotor für eine hochwertige Entwicklung im chinesischen Jangtse-Delta

Beijing (ots/PRNewswire) - Ein grenzüberschreitender Güterzug der G60, der auf

der China-Laos-Eisenbahn verkehrt und mit 39 TEU-Containern (Twenty-foot

Equivalent Unit) mit Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Klimaanlagen und

Kühlschränken sowie technischen Maschinen und optischen Instrumenten beladen

ist, ist kürzlich vom Songjiang-Distrikt in Shanghai in Richtung Laos und

Myanmar abgefahren.



"G60" bezieht sich auf das Tal G60 S&T Innovation Valley im chinesischen

Jangtse-Flussdelta, das neun Städte und Bezirke umfasst, darunter den

Songjiang-Distrikt in Shanghai, die Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu,

Hangzhou, Huzhou, Jiaxing und Jinhua in der Provinz Zhejiang sowie Hefei, Wuhu

und Xuancheng in der Provinz Anhui, mit einer Gesamtfläche von 76.200

Quadratkilometern.