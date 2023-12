Schokolade, Schlafanzüge, Uhren: Schöne Bescherung mit diesen Aktien

Neben der üblichen Bardividende erhalten Anteilseigner eine weitere Auszahlung in Form von Geschenken oder Naturalien. Was für eine Sachdividende ausgeschüttet wird, oder ob überhaupt eine solche ausgeschüttet wird, hängt ganz allein von der Aktiengesellschaft ab. Grundsätzlich gibt es keine Pflicht für Unternehmen, Sachdividenden auszuschütten.

Wer Aktien erwirbt, die Sachdividenden ausschütten muss darauf achten, dass Sachdividenden an Bedingungen geknüpft sein können. So kann beispielsweise eine Eintragung ins Aktienregister notwendig sein oder die Pflicht vzur Teilnahme an der Hauptversammlung. Zudem ist die Ausschüttung meist an eine bestimmte Anzahl von Aktien geknüpft. Die Eintragung ins Aktienregister einer Aktiengesellschaft kannst du bei deiner Depotbank beantragen.

Hier die interessantesten Aktien mit Sachdividenden:

Carnival Corporation (ISIN: PA1436583006)

Der größte Betreiber von Kreuzfahrtschiffen bietet seinen Aktionären, die kindestens 100 Aktien besitzen ein besonderes Schmankerl an. Wer gerne auf Kreuzfahrtschiffen der AIDA Cruises reist, der bekommt eine saftiges extra Bordguthaben, welches in drei Stufen gestaffelt ist:

40 Euro für eine Reise mit einer Dauer von bis zu 6 Tagen

75 Euro für eine Reise mit einer Länge zwischen 7 und 13 Tagen

200 Euro für eine Reise mit einer Dauer von 14 Tagen oder mehr

Die Beantragung ist dabei ganz einfach: Spätestens 14 Tage vor Antritt der Reise eine E-Mail an AIDA Cruises mit einem Depotauszug und der Buchungsnummer senden und schon findet sich das Bordguthaben bei Reiseantritt auf dem Kabinenkonto. Hier winken beim aktuellen Kurs also über 10% Zusatzrendite.

Swatch Group (ISIN: CH0012255144)

Für alle Fans von Swatch Uhren und Sammler, ein Grund auch Aktionär zu werden: Bereits aber einer Namensaktie und Eintragung ins Aktienregister, bekommt man jedes Jahr eine kostenlose Aktionärsuhr als Sondermodell zugesendet.

Kleiner Wermutstropfen: Man braucht eine Zustelladresse in der Schweiz. Diese kann allerdings auch eine Adresse eines Freundes oder Kollegen in der Schweiz sein. Wer also als Aktionär mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz seine Uhr erhalten möchte, der hinterlegt auf der Plattform der elektronischen Stimmabgabe eine Adresse in der Schweiz.

Sixt Autovermietung (ISIN: DE0007231326)

Wer viel mit dem Mietwagen unterwegs ist, für den lohnt sich eventuell eine Investition in Sixt Aktien. Als Sixt –Aktionär erhält man lebenslang Rabatte zwischen 15-20% auf Mietwagenbuchungen.

Voraussetzung dafür ist der Besitz einer Stamm- oder Vorzugsaktie, die Beantragung einer kostenlosen SixtCard und eine E-Mail an sixtcard@sixt.com mit der Bitte um Umstellung auf den Aktionärstarif. Ganz einfach den Depotauszug dazulegen und die Sixtcard Nummer dafür angeben. Fertig, und schon fährt man deutlich günstiger mit dem Diamond Discount. Das kann sich besonders lohnen, wenn man viel mit einem Mietwagen unterwegs ist.

L´Oréal (ISIN: FR0000120321)

Der Kosmetikhersteller lockt seine Aktionäre mit einer besonderen Bonusdividende. Wer L`Oreal-Aktien für mindestens zwei Jahre hält, bekommt eine zusätzlichen Bonus von 10 Prozent. Voraussetzung dafür ist ein Tausch in die nicht börsengehandelte Namensaktie, die zwar nicht verkauft werden kann, aber wieder in eine börsengehandelte Stammaktie zurückgetauscht werden kann.

Wer also ohnehin überlegt längerfristiger investiert zu bleiben, der sollte sich die Bonusdividende nicht entgehen lassen.

Chocolatier Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570759)

Der Schokoladenhersteller schenkt seinen Aktionären jedes Jahr eine Zusammenstellung des gesamten Sortiments. Der vier Kilo schwere Schokoladenkoffer kann direkt auf der Hauptversammlung abgeholt werden oder an eine Schweizer Adresse geliefert werden. Der Versand nach Deutschland erfolgt leider nicht.

Voraussetzung ist der Besitz mindestens einer Namensaktie, die Eintragung ins Aktienregister und die Teilnahme an der Hauptversammlung

Besonderes Bonbon: Der Schokoladenkoffer im Wert von ca. 300 Euro hat inzwischen Sammlerwert und kann deutlich teurer an Sammler verkauft werden.

Calida (ISIN: CH0126639464)

Wer gerne Schlafanzüge und Pyjamas trägt, der sollte unbedingt Aktionär bei Calida werden. Denn die Aktionäre werden jedes Jahr mit einer Sachdividende in Form eines kostenlosen Aktionärs-Pyjama bedacht. Wer als ausgeschlafen ist, der kauft sich mindestens 20 Aktien des Unternehmens und läßt sich ins Aktienregister eintragen.

Dann kann man sich als Aktionär jedes Jahr einen Schlafanzug im Wert von 80 Euro aus dem Sortiment aussuchen und als Geschenk nach Hause senden lassen. Im übrigen auch als kostenloser Versand nach Deutschland.

Fazit

Wer als Aktionär neben der Dividende auch eine Sachdividende erhalten möchte, der kann ganz nach Gusto die Art der Zuwendung durch seinen Aktienkauf selbst bestimmen. Beachten: Auch Sachdividenden unterliegen der Kapitalertragssteuer, wird allerdings von der Aktiengesellschaft direkt einbehalten und bar abgeführt. Als Aktionär muss man deshalb die Sachdividende nicht noch einmal versteuern. Und wie immer gilt: Nur wegen einer Sachdividende investiert man nicht in eine Aktiengesellschaft. Man sollte überzeugt vom Unternehmen sein, dann versüßt einem die Sachdividende zusätzlich mit einer schönen Bescherung.

Autor: Volker Schilling, Greiff capital management AG

18.12.2023