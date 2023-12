dts Nachrichtenagentur übernimmt Textarchiv von dapd und ddp

Halle (Saale) (ots) - Die dts Nachrichtenagentur übernimmt das Textarchiv der

ehemaligen Nachrichtenagentur dapd, die zuvor jahrzehntelang ddp hieß.



"Ein schönes Weihnachtsgeschenk, dass dieser Datenschatz mit über drei Millionen

Agenturmeldungen seinen Weg aus der Insolvenzmasse über Umwege zu uns gefunden

hat", sagte der Geschäftsführer der dts Nachrichtenagentur, Michael Höfele. Es

seien sämtliche Nutzungsrechte umfassend und rechtssicher geklärt.





Bei der dts Nachrichtenagentur werden die dapd- bzw. ddp-Nachrichten, diezunächst den Zeitraum 1991 bis 2013 umfassen, ins Archiv übernommen und stehender Redaktion für Recherchen bei der täglichen Arbeit zur Verfügung, sagteRedaktionsleiter Toralf Billeb. Außerdem werden die Nachrichtentexte überhttp://www.dts-nachrichtenagentur.de/ für jedermann abrufbar gemacht. Auch eineLizenzierung und Vergabe von Sondernutzungsrechten ist ab sofort über die dtsNachrichtenagentur möglich."Da wir die umfassenden Nutzungs- und Verwertungsrechte haben, verpassen wir denalten ddp-Agenturnachrichten fürs Archiv die neue Kennung dtsNachrichtenagentur/ddp , und aus dapd wird posthum dts Nachrichtenagentur/dapd.Inhaltlich werden die historischen Meldungen aber selbstverständlich nichtangetastet", sagte Billeb.Die Geschichte von ddp, eigentlich "Deutscher Depeschendienst", reicht zurückbis in die 1970er. Nach der Wende übernahm ddp die DDR-Nachrichtenagentur ADNund sendete auch vorübergehend unter deren Namen. 2010 kam der deutsche Dienstder Nachrichtenagentur AP hinzu - und ddp hieß fortan dapd, bevor der Betrieb2013 wegen Insolvenz eingestellt wurde.Die dts Nachrichtenagentur, 2009 gegründet, wächst stetig und versorgtmittlerweile über 100 Medienanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweizmit aktuellen Nachrichteninhalten in Wort und Bild, darunter viele lokaleNachrichtenportale, die vor allem den Textdienst nutzen. Die Nachrichtenbildervon Fotografen der dts Nachrichtenagentur werden auch von allen großenüberregionalen Zeitungen, Online-Portalen und TV-Sendern in Deutschland genutzt.Pressekontakt:dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbHMansfelder Straße 5606108 Halle (Saale)http://www.dts-nachrichtenagentur.dehttp://www.twitter.com/dts_nachrichtenhttp://www.bsky.app/profile/dts-nachrichtenagentur.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172896/5679524OTS: dts Nachrichtenagentur GmbH