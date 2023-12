Rehlinger bleibt bei Ford-Nachfolge in Saarlouis zuversichtlich

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Rund eineinhalb Jahre nach dem angekündigten Rückzug des Ford -Konzerns aus der Autoproduktion in Saarlouis bleibt Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei der Investorensuche optimistisch. "Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir eine Lösung für den Standort finden mit möglichst vielen Arbeitsplätzen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Derzeit liefen noch die Gespräche mit einem Investor aus der Automobilindustrie. "Wichtig ist aber, dass es auch andere Alternativen gibt."

"Mir geht es nicht anders als den Ford-Mitarbeitern auch: Natürlich hätte ich am liebsten ganz schnell die beste Lösung." Die Regierung habe aber "bedauerlicherweise nicht alle Fäden selbst in der Hand", sagte die SPD-Politikerin. So sei das Grundstück erst verfügbar, wenn Ford aufhöre. "Aber je früher wir im Sinne der Beschäftigten wissen, wie es weitergehen kann, desto besser."