Kahlschlag unter Strafe - Ministerium verteidigt geplantes Waldgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesagrarministerium hat die geplante Reform des bald 50 Jahre alten Waldgesetzes gegen Kritik verteidigt. Vier von fünf Bäumen seien krank, Dürre und Hitze stressten den Wald, teilte eine Sprecherin am Samstag mit. "Wir müssen daher das alte Waldgesetz modernisieren." Waldbesitzer sehen in dem aktuellen Gesetzentwurf aber einem "Misstrauensbeweis". Sie verweisen darauf, dass zum Beispiel ungenehmigte Kahlschläge unter Strafe gestellt werden sollen. Die Kritik griff am Wochenende die "Bild" auf.

"Um unsere anständigen Waldbauern, Förster & Waldbesitzer geht's hier mal gar nicht", hob das Ministerium von Ressortchef Cem Özdemir (Grüne) in der Nacht zu Samstag auf der Plattform X hervor. "Es geht um illegalen Kahlschlag, um das Zerstören des Waldes."