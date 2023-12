HEILBRONN (dpa-AFX) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von Immobilienbesitzern ein Entgegenkommen bei den Ladenmieten. "Die Mietpreise spiegeln im Moment nicht das wider, was der Markt in der Lage ist zu bezahlen", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen der Deutschen Presse-Agentur in Heilbronn. Das gelte sowohl für den stationären Einzelhandel als auch für Kultur, Kleinkunst und Gastronomie. Die Vermieter müssten einen Schritt auf diese Akteure zugehen und das Mietniveau wieder auf ein der aktuellen Situation angemessenes Maß senken.

"Dass die Mieten nur nach oben gehen ist vorbei. Die Räumlichkeiten müssen zu Konditionen vermietet werden, die mit einem Handelskonzept vereinbar sind", sagte von Preen, der auch Chef von Intersport Deutschland ist. Er rief die Vermieter dazu auf, gemeinsam mit dem Handel an neuen Konzepten zu arbeiten. "Und zwar jetzt, und nicht erst, wenn den Geschäften das Aus droht."