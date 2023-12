Weil hofft auf weniger Asylsuchende im neuen Jahr

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hofft, dass im kommenden Jahr weniger Asylsuchende ins Land kommen. "Ich möchte mir nicht vorstellen, dass 2024 erneut so viele Menschen kommen werden wie in diesem Jahr", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Mit wirkungsvollen Grenzkontrollen und Rückführungen muss klar werden: Deutschland bietet Schutz für Menschen, die ein Schutzrecht haben." Das seien aktuell etwa 60 bis 70 Prozent der Antragsteller. "Die anderen haben dieses Schutzrecht aber nicht", sagte Weil. "Würde sich das in den Aufnahmezahlen niederschlagen, wäre das eine deutliche Entlastung."

Von Januar bis Ende November waren in Niedersachsen rund 30 000 Asylsuchende registriert worden, wie das Innenministerium mitteilte. Das waren etwa 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor, aber weniger als im selben Zeitraum in den Jahren 2015 und 2016.