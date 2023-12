Thorsten Polleit, Chefökonom der Degussa Goldhandel GmbH, erwartet eine deutliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Er interpretiert die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell dahingehend, dass der Zins bis 2024 um mindestens 75 Basispunkte und bis 2025 um einen weiteren Prozentpunkt gesenkt wird. Polleit glaubt jedoch, dass die Zinssenkungen schneller und stärker ausfallen werden. Diese Erwartung hat die Märkte bereits beflügelt, insbesondere die Aktien- und Edelmetallmärkte. Trotz der Aussage von EZB-Chefin Christine Lagarde, dass eine Zinssenkung nicht diskutiert wurde, erwartet Polleit auch im Euroraum Zinssenkungen ab dem ersten Quartal 2024. Er führt die Zinswende auf die sinkende Inflationsrate zurück, die durch das abgeschwächte Geldmengenwachstum bedingt ist. Polleit prognostiziert für 2024 negative Inflationsraten sowohl im Euroraum als auch in den USA, was den Zentralbanken freie Hand für starke Zinssenkungen gibt.

Können niedrigere Zinsen die Aktienmärkte retten? Expertenmeinung von Professor Thorsten Polleit erwartet große Überraschungen in 2024!

Was machen EZB und Fed 2024?

Was machen EZB und Fed 2024? Zinswende voraus: So drastisch werden die Zinsen laut Thorsten Polleit sinken!

