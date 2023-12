Unitree B2 definiert die industrielle vierbeinige Robotik mit beeindruckender Leistung neu

Als führendes Modell in der Branche wurde der vierbeinige Industrieroboter von Unitree auf Basis des B1 mit einer ganzen Reihe von Upgrades aufgerüstet, zum Beispiel in den Bereichen Tragfähigkeit, Reichweite, Bewegungsfähigkeit und Geschwindigkeit usw., sodass er in noch mehr Anwendungsszenarien zum Einsatz kommen kann.

1. Der am schnellsten laufende vierbeinige Industrieroboter

Der B2 weist eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung auf und ist mit einer Laufgeschwindigkeit von mehr als 6 m/s der schnellste bekannte vierbeinige Industrieroboter auf dem Markt. Gleichzeitig beträgt seine maximale Sprungweite bis zu 1,6 m.

2. Die Dauerbelastung wurde um 100 % erhöht, die Ausdauer stieg um 200

Die maximale Belastbarkeit desB2 im Stehen erreicht 120 kg, die Dauerbelastung beim Gehen beträgt mehr als 40 kg mit einer Steigerung von 100 %; die Dauerbelastung beim Gehen mit 20 kg liegt bei mehr als 4 Stunden und über 15 km und die Leistungsdauer wurde um 200 % erhöht; die Dauerbelastung beim Gehen ohne Gewicht beträgt mehr als 5 Stunden und über 20 km. Das bedeutet, dass der B2 schwere Lasten tragen, Auslieferungsaufgaben erledigen oder lange Zeit ununterbrochen arbeiten kann.

3. Leistungsstarke Gelenkleistung um 170 % gesteigert mit 360 Nm starkem Drehmoment

Mit einem Spitzendrehmoment von 360 Nm, einer Leistungssteigerung von 170 %, bietet der B2 mehr Flexibilität und Stabilität für den industriellen Einsatz.

4. Stabil und stark, ein Allrounder für verschiedene Umgebungen

Der B2 kann verschiedene Hindernisse mühelos überwinden und ist damit eine hervorragende Lösung für den Einsatz in komplexen Umgebungen. Außerdem ist der B2 geländetauglich und kann auch auf rutschigem oder extremem Terrain stabil laufen.

5. Tiefenwahrnehmung zur Bewältigung verschiedener komplexer Herausforderungen

Der B2 kann mit einer Vielzahl von Sensoren wie 3D-LIDAR, Tiefenkameras und optischen Kameras ausgerüstet werden, die es dem Roboter von Unitree ermöglichen, sich besser an seine Umgebung anzupassen und so verschiedene Aufgaben sicherer und effizienter zu bewältigen.

Nach Angaben von Unitree wird der vierbeinige Industrieroboter B2 in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, beispielsweise in der industriellen Automatisierung, der Strominspektion, der Notfallrettung, der industriellen Inspektion sowie in Bildung und Forschung. Aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit wird er in diesen Bereichen eine wichtige Rolle spielen können und dabei die Arbeitseffizienz verbessern, die Arbeitskosten senken und die Risiken und Gefahren verringern.

Weitere Informationen: www.unitree.com/b2

KONTAKT: Duke Huang, pr@unitree.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307504/Unitree_B2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unitree-b2-definiert-die-industrielle-vierbeinige-robotik-mit-beeindruckender-leistung-neu-302022211.html