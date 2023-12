DAS FREMDENVERKEHRSAMT VON HO-CHI-MINH-STADT STELLT DIE BESTEN STREET-FOOD-LOKALE FÜR UNVERGESSLICHE KULINARISCHE GENÜSSE VOR

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 26. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Ho-Chi-Minh-Stadt, ein kulinarisches Paradies, das für seine lebendige Street-Food-Szene bekannt ist, hat eine internationale Medienkampagne gestartet, um seine einzigartige und transformative Küche zu präsentieren. Die Kampagne, die seit Dezember 2023 vom Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt geleitet wird, hat mit ihrem fesselnden Video mit dem Titel „All You Can Eat" das Publikum weltweit in ihren Bann gezogen. Das spannende Video wurde zur Hauptsendezeit und den ganzen Tag über auf angesehenen Sendern wie CNN Asia, Discovery und Asian Food Network (AFN) ausgestrahlt. Die Kampagne nutzt die Möglichkeiten digitaler Plattformen und sozialer Medien, um sicherzustellen, dass die verlockenden Einblicke in die kulinarische Landschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt ein weltweites Publikum erreichen.

Darüber hinaus wird der Heritage Guide, der die kulinarische Vielfalt von Ho-Chi-Minh-Stadt vorstellt, im November und Dezember auf allen internationalen und nationalen Flügen von Vietnam Airlines verteilt.